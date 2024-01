lyla LE TRITON Les Lilas, 13 janvier 2024, Les Lilas.

lyla LANDSLIDE Samedi 13 janvier, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T21:45:00+01:00

Fin : 2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T21:45:00+01:00

Lyla est une nouvelle formation dont l’éclectisme et l’expérience des membres donne naissance à une lecture originale et dynamisante des multiples vocabulaires légués par un siècle de musique foisonnant. Blues, rock, soul, pop… constituent un terrain de jeu infini que Lyla vous invite à partager avec gourmandise. Oeuvrant à élaborer des textures et sonorités dont l’essence émane de la fusion de leurs univers respectifs, ils s’aventurent dans une musique minimaliste et expressive avec des sons plus électriques qui dévoilent la singularité de Lyla. C’est une musique pour l’âme et le corps !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/lucile-kaelle-3032 »}]

Philippe Poitevin