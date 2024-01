jozef dumoulin solo LE TRITON Les Lilas, 11 janvier 2024, Les Lilas.

jozef dumoulin solo THIS BODY, THIS LIFE Jeudi 11 janvier, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Le multi-instrumentaliste belge Jozef Dumoulin est souvent cité pour son travail pionnier avec le Fender Rhodes (clavier mythique des années 70), un instrument qu’il a redéfini à travers un champ artistique contemporain, éclectique et très personnel. Il a été le premier à présenter un programme solo avec cet instrument, figé sur l’album « A Fender Rhodes Solo », devenu culte depuis sa sortie il y a 10 ans. Aujourd’hui, avec son nouvel opus solo intitulé « This Body, This Life », il présente un travail qui juxtapose au Rhodes le piano acoustique et des synthétiseurs, ou encore des boîtes à rythme, pour un voyage qui éclate et approfondit les précédents. Excursion vers des territoires mystérieux et originaux, sans références ouvertes mais connectés à tout un champ de possibles…

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

