Andy Emler MegaOctet Le Triton Les Lilas, 16 décembre 2023, Les Lilas.

Andy Emler MegaOctet Samedi 16 décembre, 20h30 Le Triton

Le rendez-vous incontournable de fin d’année avec les 9 virtuoses du célébrissime MegaOctet d’Andy Emler. Ce soir, au programme : un incroyable et inédit voyage au travers des 10 répertoires de l’orchestre (de 1989 à 2023) ponctués par des moments de créations en direct, et comme toujours, en pleine et totale interaction avec le public… Chaque soliste a son moment. Chaque formule instrumentale collective également. La création spontanée à l’honneur au milieu de pièces “historiques“ ou virtuosité, humour et convivialité seront les seuls mots d’ordre !

Soutien DRAC IDF : Cie Aime l’Air CONVT 2023-2024-2025

Le Triton 11 bis rue du coq français 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-St.-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00

Andy Emler MegaOctet

©Sylvain Gripoix