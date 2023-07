kaori ito & yom LE TRITON Les Lilas, 15 décembre 2023, Les Lilas.

kaori ito & yom Vendredi 15 décembre, 20h30 LE TRITON Tarif F (30€ – 25€ -20€ – 15€)

Voilà près de 20 ans que nous avons initié au Triton nos rencontres “Dodécadanse”. Terrain de jeu sans frontières au service de la rencontre de la danse et la musique, Dodécadanse est un véritable espace d’expérimentation, de création, d’audace et de liberté. Nous pouvons déjà être convaincus qu’avec la rencontre de ce soir entre Kaori Ito et Yom, nous atteindrons le paroxysme de ce dispositif, tant au niveau de la création et de l’invention en direct de ces deux artistes que nous aimons, qu’en termes d’émotions et de partage avec un public qui, c’est évident, aura le privilège de vivre un moment unique, suspendu, puissant et inoubliable. Ne pas assister à cette improbable et inédite rencontre au sommet, c’est se condamner à le regretter !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/kaori-ito-yom-3028 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

Grégory Batardon et Arno Weil