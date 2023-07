pierre-françois blanchard & thomas savy LE TRITON Les Lilas Catégories d’Évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis pierre-françois blanchard & thomas savy LE TRITON Les Lilas, 14 décembre 2023, Les Lilas. pierre-françois blanchard & thomas savy Jeudi 14 décembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€) « #puzzled » est le journal intime sur lequel s’écrivent amours, peines, souvenirs, questions existentielles, réminiscences musicales. Tout est musique pour Pierre-François Blanchard, orfèvre en mélodies qui vous entrent dans le cœur et ne vous lâchent plus. Car ce pianiste-compositeur est un oiseau rare que n’effraie pas l’émotion. Il la regarde en face, l’observe, l’apprivoise jusqu’à la traduire avec une précision vertigineuse. Reste ensuite à trouver l’âme sœur pour chanter à deux voix une berceuse irlandaise, un hommage à Pierre Barouh ou l’étourdissant kaléidoscope émotionnel de Fears… Avec sa palette sonore éblouissante, Thomas Savy est le confident rêvé. Celui qui, d’instinct, choisit la juste nuance. Celui qui a ce talent si rare du ni trop ni trop peu. Celui qui, généreux, sait faire sienne une musique qu’il n’a pas écrite. » Arièle Butaux LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/pierre-francois-blanchard-thomas-savy-2980 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

