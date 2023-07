sylvain cathala print LE TRITON Les Lilas Catégories d’Évènement: Les Lilas

sylvain cathala print LE TRITON Les Lilas, 9 décembre 2023

Samedi 9 décembre, 20h30
Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

« Pour fêter nos 25 ans, nous avons enregistré un album en décembre dernier, paru sur le label du Triton, que nous vous présentons ce soir ! PRINT, c'est mon quartet avec les magnifiques Stéphane Payen, Jean-Philippe Morel et Franck Vaillant, qui devient un quintet avec les sonorités mutantes du piano modulaire de Benjamin Moussay qui nous accompagne depuis une dizaine d'années. Cet instrument incroyable qu'il développe est évidemment au coeur de ce nouveau répertoire. PRINT est pour moi une fabuleuse aventure musicale et humaine qui grandit ensemble dans la durée, qui bouscule les certitudes d'hier tout en œuvrant aux sons d'aujourd'hui. » Sylvain Cathala

LE TRITON
11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS
Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis
http://www.letriton.com/

