A l’occasion de la sortie de son dernier (triple!) opus «Cèl», Yochk’o Seffer réunit cinq autres complices de longue date pour célébrer sa musique de l’âme (Neffesh-Music), encore une fois. Jazz, jazz-rock, musique contemporaine, musique méditative se fondent en un seul projet d’une cohérence sans faille. Avec ses projections de tableaux lors du concert et l’exposition de ses portraits de musiciens pendant un mois, c’est l’artiste dans sa plus grande totalité, intimité et profondeur et non pas seulement le musicien que le Triton met à l’honneur.

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

