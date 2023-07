aâlin bouchaux sextet LE TRITON Les Lilas, 7 décembre 2023, Les Lilas.

aâlin bouchaux sextet Jeudi 7 décembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Au hasard d’inattendues rencontres, au sein de différentes formations à géométries variables, des Jazzmen, de générations et de styles ô combien divers, se sont réunis, animés par un commun désir d’apporter leur pierre dans le polymorphe chantier des Musiques actuelles. De créations inédites, jusqu’à de souvent iconoclastes arrangements de standards de jazz contemporains, une étourdissante incursion dans un monde tout à la fois incandescent et onirique. Des créateurs ouverts, avides de tenter des expériences en contact avec le public. Une occasion de découvrir un monde d’artisans Musiciens, à la fois simple et complexe. Encore une fois, le Triton reçoit et promeut une équipe créatrice, dans laquelle sourires et bonne humeur sont indispensables.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/alin-bouchaux-sextet-3012 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

Fabrice Rivière