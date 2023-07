marie ythier solo LE TRITON Les Lilas, 7 décembre 2023, Les Lilas.

marie ythier solo Jeudi 7 décembre, 20h00 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Ce programme met en regard des œuvres pour vioncelle seul du maître baroque J. S Bach et des pièces récentes écrites pour la violoncelliste Marie Ythier. Parmi celles-ci, on se plongera dans l’univers du rock avec « Riff » du compositeur français Bastien David, dans la poésie chinoise et la nature fragile et frissonnante à travers la pièce de la compositrice chinoise Shuhan Hu, ainsi que dans le langage qui bute du théâtre de Beckett qui a inspiré la pièce de la compositrice grecque Myrto Nizami. Un programme haut en couleurs et de tous horizons, qui propose différents langages dans l’écriture pour violoncelle d’hier et d’aujourd’hui.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/marie-ythier-3021 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

Kamir Meridja