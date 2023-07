alexandra grimal trio LE TRITON Les Lilas, 2 décembre 2023, Les Lilas.

alexandra grimal trio Samedi 2 décembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Alexandra Grimal explore de nouveaux territoires musicaux, entre jazz, musiques expérimentales, contemporaines et traditionnelles. Elle réunit Yuko Oshima à la batterie et aux percussions et Jozef Dumoulin au piano et fender rhodes pour créer une forme hybride, alliant des univers multiples. Un trio d’une grande puissance, créant des paysages sonores aussi subtils et ténus que denses et abstraits, repoussant les limites pour décloisonner les formes d’improvisation, d’écriture et d’être ensemble. Après avoir écrit des pièces de musique contemporaine, des albums de chansons et une longue série discographique en tant que leader dans les domaines du jazz contemporain et de la musique improvisée, elle crée ici un nouvelle musique inattendue et apatride. Alexandra Grimal se produit depuis de nombreuses années sur les scènes internationales comme saxophoniste, chanteuse et compositrice. Hautement interactif et surprenant !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/alexandra-grimal-trio-3018 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

Stefania Becheanu