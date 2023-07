louis sclavis & kari ikonen LE TRITON Les Lilas Catégories d’Évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis louis sclavis & kari ikonen LE TRITON Les Lilas, 1 décembre 2023, Les Lilas. louis sclavis & kari ikonen Vendredi 1 décembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€) Aves ses duos de feu aux côtés de Joachim Kühn, Bernard Lubat, Aki Takaze, Benjamin Moussay ou François Raulin, on peut dire que Louis Sclavis est un grand habitué des excellents pianistes. Pour la première fois au Triton, il nous présente ce soir un tout nouveau duo avec un maestro du piano, le Finlandais Kari Ikonen. Au sujet de cette rencontre, voilà ce que nous raconte Louis Sclavis : « A travers nos concerts avec Kari, j’ai découvert sa maitrise des différents langages du jazz, son travail très personnel avec le moog ainsi que ses recherches sur toutes les possibilités de timbre du piano, notamment l’usage des quarts de ton. Son approche de l’improvisation me permet de développer avec lui une musique évidente où mon vocabulaire trouve naturellement sa place. » “Ikonen fait passer l’abstraction de sa musique derrière les séductions immédiates d’un univers sonore enchanté et délicieusement déroutant.” – Stéphane Ollivier (Jazz Magazine) LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/louis-sclavis-kari-ikonen-3027 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

