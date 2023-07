elise & the sugarsweets LE TRITON Les Lilas, 25 novembre 2023, Les Lilas.

elise & the sugarsweets Samedi 25 novembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Elise & The Sugarsweets vous transporte entre une terrasse parisienne et un bar américain grâce à son savant alliage de notes Blues, Soul et Rhythm & Blues. L’histoire d’Elise & The Sugarsweets commence en 2016 avec la volonté d’amener quelque chose de différent aux aficionados du genre. Depuis, le groupe ne cesse d’affirmer son style unique et de communiquer cette énergie envoutante qui se dégage à chaque concert ! Après avoir réalisé 1 EP et 1 album, leur dernier opus (« Horosho ») est la preuve d’un son nouveau d’autant qu’il inclue quelques collaborations inédites. C’est une des belles sorties d’album de l’année dernière. Envie d’un gros gros shoot de Rhythm & Blues ? C’est par ici que ça se passe !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/elise-the-sugarsweets-3025 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

