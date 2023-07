delphine deau & julien soro LE TRITON Les Lilas, 24 novembre 2023, Les Lilas.

delphine deau & julien soro Vendredi 24 novembre, 20h00 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Cette nouvelle création réunissant Delphine Deau, la leadeuse pianiste du 4et Nefertiti et Julien Soro, saxophoniste de l’ONJ et également leader du trio Players, est un terrain d’exploration pour l’improvisation et la composition dans le cadre intime et puissant que constitue le duo piano-saxophone. Observer ce qu’il se trouve et existe « de l’autre côté de l’eau », ce serait passer un peu de l’autre côté de soi-même, retourner ses habitudes et manières de jeu pour inventer d’autres modes d’échanges par le son. Laisser les résonances et le silence faire le travail, observer les reflets sonores et inventer des échos gestuelles pour trouver un rythme commun. Une musique clairement impressionniste et poétique cherchant à s’inscrire dans le sillage des grands duos piano-saxophone de l’histoire moderne du Jazz, de Wayne Shorter et Herbie Hancock à Greg Osby et Marc Copland.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

