las hermanas caronni LE TRITON Les Lilas, 23 novembre 2023, Les Lilas.

las hermanas caronni Jeudi 23 novembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Instrumentistes, chanteuses et compositrices, Laura et Gianna Caronni forment un duo atypique de clarinette, violoncelle et voix. Leurs compositions sont solaires, nostalgiques et émouvantes. La musique d’Argentine, dont elles sont originaires, et la musique classique sont leurs principales sources d’inspiration, mais elles sont aussi influencées par le jazz, laissant souvent une part de leurs morceaux ouverts à l’improvisation lors des concerts. Leur premier disque sorti en 2011 est remarqué par Didier Varrod son émission quotidienne sur France Inter où il est élu album de l’année. Il rencontre aussi un bel accueil auprès du public et de la presse. Trois albums plus tard, elles se produisent régulièrement en France mais aussi en Europe et en Amérique Latine. Et ce soir sur notre scène, pour notre plus grand bonheur et celui de notre public qui, nous n’en doutons pas, sera emballé par cette belle découverte !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/las-hermanas-caronni-2996 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

