morglbl LE TRITON Les Lilas, 17 novembre 2023, Les Lilas.

morglbl Vendredi 17 novembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Mörglbl est de retour…pour le plaisir ! Après un hiatus de 4 ans, et plusieurs recours à la chirurgie esthétique, histoire de ne pas prendre une ride, Mörglbl se fait un petit plaisir en alignant quelques dates dans des lieux qui ont jalonné son histoire, et évidemment, le Triton en fait partie ! Une setlist qui emprunte à la longue discographie du trio, avec quelques surprises et certains titres rarement interprétés en live ! Ivan, Aurel et Christophe s’engagent à ce que le Rioja et les décibels coulent à flots ! As usual !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/morglbl-3017 »}]

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

