stéphane payen « thôt » LE TRITON Les Lilas, 16 novembre 2023, Les Lilas.

stéphane payen « thôt » Jeudi 16 novembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

« Au pays des mathématiques musicales, Thôt tient son rang avec constance, mais pas seulement. Le travail de composition minutieux de Stéphane Payen, la complicité qui règne entre le saxophoniste, Gilles Coronado, Hubert Dupont et Christophe Lavergne illuminent pleinement l’espace scénique. La musicalité première est là, tapie dans les méandres structurels des thèmes, ancrée même dans la variabilité des mouvements. Si tant est qu’il faille être précis et rigoureux pour jouer cette musique, le quartet offre cependant l’image de musiciens s’exprimant sur une palette nuancée, dense, où chacun apporte, ses qualités à l’ensemble dans une veine où la liberté individuelle demeure fondamentale. Les choix rythmiques imposent la dramaturgie, l’improvisation ouvre l’espace à des sonorités affranchies. A l’écoute, pris dans le flot phonique, le public peut se sentir captif. L’oreille, même aux aguets, est si sollicitée qu’elle est accaparée, Les cadences sans cesse surprenantes, sont hypnotiques, C’est fort et rare. C’est à l’image de Thôt, groupe différent qui conserve néanmoins la couleur païenne de son leader dont la personnalité forte impose une climatologie versatile. » Culture Jazz – Yves Dorison

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/stephane-payen-thot-3013 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

Christelle Dutouquet