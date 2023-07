kilter LE TRITON Les Lilas, 11 novembre 2023, Les Lilas.

kilter Samedi 11 novembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Extraits de l’Opéra Jazz Metal « LA SUSPENDIDA »

En parallèle de la création scénique en grand format de l’opéra La Suspendida, KILTER propose un concert de titres issus de celui-ci arrangés pour trio Batterie, Basse Électrique et Saxophone Basse. A la manière des « Four Sea Interludes from Peter grimes », du compositeur Benjamin Britten, KILTER propose ici de découvrir l’essence même de leurs compositions. Le jazz metal de Laurent David, Kenny Grohowski et Ed Rosenberg III fusionne Drones, Blasts, Riffs, Patterns pour créer une expérience sonore unique.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/kilter-2984 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T22:00:00+01:00

