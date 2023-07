yves carbonne & guests LE TRITON Les Lilas, 10 novembre 2023, Les Lilas.

yves carbonne & guests Vendredi 10 novembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

À l’occasion de la sortie de son nouvel album, Tales of the Reconstruction, le bassiste Yves Carbonne propose une célébration placée sous le signe de l’improvisation, fil conducteur d’un travail commencé il y a plus de trente ans aux côtés de Bernard Lubat. Les sonorités chaudes des basses serviront une musique au service du groove et de constructions mélodiques singulières, entourées d’invités présents sur l’album, pour un voyage introspectif aux paysages bassistiques inattendus. L’émotion sera au premier plan au delà de l’innovation et de la performance.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/yves-carbonne-guests-2994 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

