i. zach & m. rabbia + j. dumoulin LE TRITON Les Lilas, 9 novembre 2023, Les Lilas.

i. zach & m. rabbia + j. dumoulin Jeudi 9 novembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Michele Rabbia est italien, Ingar Zach est norvégien, mais c’est en anglais qu’ils communiquent, leur façon la plus fluide de communiquer étant avant tout la musique ! Depuis leur rencontre il y a 6 ans, ils explorent ensemble les riches possibilités sonores des percussions. « Musique pour deux corps » est une incroyable invitation au voyage. Ici, la musique est improvisée de bout en bout mais semble obéir à un développement organique. Elle a quelque chose d’envoûtant, de circulaire. Ce soir, pour une grande première qui ravira tous les passionnés du beau son et les inconditionnels de la belle musique, le duo Zach/Rabbia convie Jozef Dumoulin, incontestablement l’un des plus innovants pianistes de la scène improvisée européenne.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/i-zach-m-rabbia-j-dumoulin-2916 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:30:00+01:00 – 2023-11-09T22:00:00+01:00

