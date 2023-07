fabrice moreau quintet LE TRITON Les Lilas, 3 novembre 2023, Les Lilas.

fabrice moreau quintet Vendredi 3 novembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Fabrice Moreau, batteur majeur de la scène jazz française reconnu pour la singularité de son jeu, à la fois minimaliste et expressif, dévoile son goût pour l’orchestration, la subtilité de ses combinaisons, son sens de la lumière, ses couleurs et ses mélodies. Et pour ce nouveau projet, il convie à nouveau son quintet de fortes personnalités musicales aux horizons multiples. Un beau voyage aux accents jazzy en perspective !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/fabrice-moreau-quintet-3003 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T22:00:00+01:00

