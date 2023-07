michel benita LE TRITON Les Lilas, 2 novembre 2023, Les Lilas.

michel benita Jeudi 2 novembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

En vacances de son quartet Looking At Sounds (album paru sur le label ECM en 2020), Michel Benita nous propose cette fois-ci une conversation intimiste avec son instrument. En solo, expérience ultime du minimalisme, le musicien explore la palette sonore et boisée de la contrebasse, à travers des pièces totalement improvisées, des compositions originales ou des pop songs qui lui tiennent à cœur. Quelques textures électroniques ambient viennent souligner le propos et le mettre en espace, encadrant un Silence qui garde tous ses droits.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/michel-benita-3011 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T20:30:00+01:00 – 2023-11-02T22:00:00+01:00

