régis huby quintet LE TRITON Les Lilas, 28 octobre 2023, Les Lilas.

régis huby quintet Samedi 28 octobre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dans cette formation de Régis Huby élargie au quintet, on retrouve ses fidèles compagnons de route Michele Rabbia et Bruno Chevillon avec deux invités, une des grandes figures de la musique électronique Eivind Aarset et le trompettiste au lyrisme inégalé Tom Arthurs. Dans ce nouveau répertoire “Inner Hidden Lands”, le Trio de base continue à explorer les possibilités acoustiques de leurs instruments associé à l’électronique, œuvrant à élaborer une texture instrumentale dense, enrichie par les interventions du guitariste construisant un socle sonore propice au travail de la matière dans toutes ses dimensions, ligne, profondeur, espace. Ils nous proposent une musique électroacoustique puisant son énergie dans le jazz rock, son inventivité et expressivité dans la grande tradition des musiques improvisées collectives, sa grande machinerie rythmique dans les musiques contemporaines. Ce soir, Régis Huby et sa bande nous présentent officiellement leur nouvel albul “Inner Hidden Lands”, enregistré sur cette même scène, et paru sur notre label !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/regis-huby-quintet-3015 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-28T22:00:00+02:00

Jérôme Prébois