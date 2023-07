régis huby sextet LE TRITON Les Lilas, 27 octobre 2023, Les Lilas.

régis huby sextet Vendredi 27 octobre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

« La source de la béatitude n’est pas hors de nous, mais en nous… » (Guerre et paix – Léon Tolstoï)

Bliss… Le bonheur dans la contemplation. Prendre le temps de se laisser traverser. Prendre le temps précieux de la lenteur dans un monde qui ne prône que la vitesse. Prendre le temps de gouter et de respirer. Prendre le temps de regarder et d’observer le monde qui nous entoure dans ses moindre détails. S’accorder le temps de l’émerveillement. Ce soir, la musique oscillera entre horizontalité absolue et touches de verticalité, immobilité quasi pétrifiée et mouvement perpétuel, le son finissant par nous donner à voir notre paysage intérieur, nos territoires émotionnels, tendant vers la transe.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

