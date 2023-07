daniel goyone LE TRITON Les Lilas, 26 octobre 2023, Les Lilas.

Jeudi 26 octobre, 20h30

« Ce concert sera axé autour du répertoire de mon nouvel enregistrement, Jeunes Lunes, paru en Mai 2023. Une aventure musicale en 10 épisodes commencée en 1982, poursuivie avec les premiers enregistrements de Label Bleu et aujourd’hui en autoproduction avec le soutien de Musicbox Publishing. Une musique dans laquelle rythmes et mélodies se conjuguent pour créer des univers uniques, servie par un trio de rêve. Des compositions dans lesquelles l’interprétation vise à atteindre le naturel de l’improvisation, et des improvisations qui s’intègrent aux compositions. J’ai conçu ces Jeunes Lunes comme des graines de rêve. Avec toute la fragilité des rêves et toute la force de vie enclose dans une graine. » Daniel Goyone

« C’est un musicien qui me fascine… Il y a une spiritualité qui m’a toujours plu. Une odeur Guerlain d’ange, qui flotte. » Claude Nougaro

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS

2023-10-26T20:30:00+02:00 – 2023-10-26T22:00:00+02:00

