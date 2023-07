bruno angelini trio LE TRITON Les Lilas, 21 octobre 2023, Les Lilas.

Adepte d’une musicalité délicate, l’écriture de Bruno Angelini s’inscrit dans la tradition européenne, dans un univers harmonique proche de la musique contemporaine. Il revient aujourd’hui avec un trio plus contrasté qui passe de la plus grande douceur à des emportements bouillonnants. A partir d’une évocation intime des États-Unis, Bruno Angelini construit « Transatlantic Roots », un programme d’une beauté brûlante qui ouvre grand le champ des possibles. Aux côtés du trompettiste Fabrice Martinez et du batteur Eric Echampard, il réalise une musique à la forte portée cinématographique et nous entraîne à sa suite dans un passionnant portrait de l’Amérique où les influences afro-américaines sont également bien présentes. Il rend hommage aux regards subversifs, que ce soient la lutte pour les droits civiques de Rosa Parks, la musique de Mal Waldron ou Wayne Shorter, ou encore la littérature de Jack London ou Jim Harrison.

