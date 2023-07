yvan robilliard “heartbeat trio” LE TRITON Les Lilas, 20 octobre 2023, Les Lilas.

yvan robilliard “heartbeat trio” Vendredi 20 octobre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Comme le disait Stéphane Grappelli en parlant de John Coltrane, « le meilleur hommage à quelqu’un, était celui de comprendre son intention et non pas d’imiter son geste. » Tony Williams fut un explorateur dans l’orchestration et le textural, mélangeant électrique et acoustique. Sa volonté d’explorer le funk, le métal et la pop, forgé par un amour immodéré du jazz vont l’emmener vers de nouveaux chemins. C’est avec la même volonté d’intention que celle de Tony Williams et de son groupe « LIFETIME », que le Heartbeat trio s’engage avec ferveur dans l’urgence d’une exploration émotionnelle et stylistique d’une définition de ce qui est pour eux le jazz. » Orpheus

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

