thierry eliez & strings ft. ceilin poggi LE TRITON Les Lilas, 19 octobre 2023, Les Lilas.

thierry eliez & strings ft. ceilin poggi Jeudi 19 octobre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Le pianiste virtuose et chanteur Thierry Eliez, rend un hommage acoustique « à coupe le souffle » au compositeur Keith Emerson (Jazz Magazine), leader du trio mythique Emerson Lake & Palmer. Venu en 2016 pour un premier hommage en solo qui a fait le tour du globe, c’est avec le quatuor à corde Manticore et la vocaliste Ceilin Poggi qu’il enregistre son nouvel album Emerson Enigma, « Un hommage acoustique mené par la grâce. » (Le Monde). Les arrangements de cordes, la symbiose des voix et le jeu pianistique puissant de Thierry Eliez subliment une musique de l’outrance et de l’avant-garde électronique, pour devenir oeuvre classique du patrimoine musical du 20ème siècle.

« Telle que Thierry Eliez la réinvente avec Ceilin Poggi et le Quatuor Manticore, la musique d’ELP se pare de tant de majesté et retrouve un si bel éclat, qu’elle suscite un désir neuf. Eliez impose avec évidence le génie d’Emerson… et le sien. » Télérama

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

