emmanuel borghi trio LE TRITON Les Lilas, 7 octobre 2023, Les Lilas.

emmanuel borghi trio Samedi 7 octobre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Il y a un an, notre ami et compagnon Emmanuel Borghi enregistrait « Watering the good seeds », un album en trio paru sur notre label. Un disque très largement salué par la presse spécialisée comme un beau joyau, innovant et rafraîchissant Ce soir, il est de retour avec ses camarades de jeu avec ce magnifique répertoire dans ses valises. L’occasion pour tous ceux qui avaient manqué le concert de sortie d’album de découvrir cet univers captivant et passionnant. Et pour tous les autres de revenir, bien entendu !

« Les thèmes sont tendus, car ils dérogent à nos repères en matière de mélodie, mais ils nous parlent de manière immédiate …. Hardie mais pas ardue, cette musique accomplit son ambition car elle est pensée très artistement. Une grande réussite ! » Xavier Prévost, Les DNJ

« Le pianiste, dont chaque note sonne comme un appel, prend à l’évidence un grand plaisir à cette confrontation fraternelle, mais aussi à une forme d’ivresse qu’on ressent physiquement à l’écoute de ce disque aussi surprenant que passionnant. » Denis Desassis, Citizen Jazz

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/emmanuel-borghi-trio-2989 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

Fanny Retif-Hyphen