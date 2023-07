jimi drouillard – zappa’s songs LE TRITON Les Lilas, 30 septembre 2023, Les Lilas.

jimi drouillard – zappa’s songs Samedi 30 septembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

« Frank Zappa est un musicien hors norme dont j’admire l’inspiration, la créativité, l’intelligence, la vision politique, l’humour bref… sa vision de la vie. Quand je rencontre mon ami Thierry Eliez il y a plus de 35 ans, il n’a pas fallu longtemps pour que nous chantions ensemble des disques entiers avec les soli. Que de soirées passées à évoquer notre passion commune. L’écouter est toujours un moment de joie intense et de (re)découverte. Et voilà, une trentaine d’années après nous décidons d’enregistrer cet hommage au grand Franky, en compagnie d’une rythmique en béton, Laurent Vernerey et Francis Arnaud. » Jimi Drouillard

Nous sommes ravis de retrouver ce soir le très talentueux et créatif Jimi Drouillard, accompagné de son quartet de feu pour rendre un nouvel hommage au maître Zappa, 5 ans (déjà) après la sortie de l’album « Zappa’s songs » sur notre label !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/jimi-drouillard-zappa-s-songs-2990 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00

