les dix ans du mosalini / teruggi cuarteto LE TRITON Les Lilas, 29 septembre 2023

Vendredi 29 septembre, 20h30

L’emblématique ensemble de tango de chambre contemporain des deux maestros Juanjo Mosalini et Leonardo Teruggi fêtera ses 10 ans d’existence en présentant en avant-première son nouveau répertoire. Après leurs deux disques « Tango hoy » (2014) et « Chamuyo » (2017) marqués d’une forte empreinte sonore, stylistique et expressive, le Mosalini / Teruggi Cuarteto pousse encore plus loin sa recherche avec un nouveau répertoire virtuose et intime à la fois, habité par des influences toujours variées (tango, milonga, candombe d’Argentine mais aussi de rythmes andins ou brésiliens). Explorant toutes les facettes d’un langage toujours renouvelé, le Mosalini / Teruggi Cuarteto représente la savante distillation de deux mondes musicaux: le tango argentin contemporain (avec Juanjo Mosalini et Leonardo Teruggi)) et la musique de chambre française (avec Sébastien Surel et Romain Descharmes).

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T22:00:00+02:00

