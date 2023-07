albert marcoeur & eric thomas LE TRITON Les Lilas, 28 septembre 2023, Les Lilas.

albert marcoeur & eric thomas Jeudi 28 septembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Albert Marcœur, figure emblématique et iconoclaste du rock avant-gardiste des années 1975-80, féru d’expérimentations mélodiques, rythmiques et sonores, est signataire de textes légers, drolatiques et décalés. Une inépuisable source d’inspiration pour Eric Thomas, champion de la guitare électrique préparée (au moyen de pinces à linge, ressorts et autres sanza).

« Bert Begar est un numéro de duettistes qui accomplit le mariage de Marcel Duchamp et de Buster Keaton, l’union des polyrythmes et de dada dans une harmonie d’humeurs que l’on peut qualifier de joyeuses. » d’après Guy Darol / Muzik

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/albert-marcoeur-eric-thomas-2993 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T20:30:00+02:00 – 2023-09-28T22:00:00+02:00

Dylan James