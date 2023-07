Himiko LE TRITON Les Lilas, 28 septembre 2023, Les Lilas.

Himiko Jeudi 28 septembre, 20h00 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Le duo HIMIKO prépare en ce moment un nouvel album, dont l’univers intimiste et introspectif parcoure toujours autant de territoires esthétiques, créant des « pops songs à la très complexe simplicité »… Cette fois accompagnés de leur

camarades, en quintet, Himiko Paganotti et Emmanuel Borghi vont explorer ensemble d’anciennes et nouvelles chansons, et vous inviter à participer à ce beau et profond voyage.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T20:00:00+02:00 – 2023-09-28T21:30:00+02:00

