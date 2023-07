Denis Agenet & Nolapsters LE TRITON Les Lilas, 23 septembre 2023, Les Lilas.

Denis Agenet & Nolapsters Samedi 23 septembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Avec un répertoire puisé chez de fabuleux artistes, les reprises swing, rock’n’roll des années 40 à 60, laissent place en festivals, à une majorité de compositions de Denis Agenet, et avec toujours cette énergie scénique qui caractérise Nolapsters. Entouré de musiciens chevronnés et talentueux, Denis, accompagnant lui-même très régulièrement de nombreux artistes américains en Europe et outre Atlantique (Mac Arnold, Omar Coleman, Tom Holland, Barrelhouse Chuck, Jonn Del Toro Richardson, Johnny Nicholas, Dave Gross, Wanda Johnson, Jimmy Burns, CW Ayon, Chris Ruest, Nathan James, Jose Ramirez, Ivy Ford…), ne peut que promettre le meilleur sur scène et en studio. Un nouvel opus qui se verra agrémenté d’une section de cuivres, de choristes, d’un piano et de quelques invités de marque, parmi lesquels Sax Gordon Beadle, Cédric Le Goff, Austin Brashier, Nathan James, Nico Wayne Toussaint, Arnaud Fradin…

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/denis-agenet-nolapsters-2983 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:30:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00

2023-09-23T20:30:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00

Jean Marie Jagu