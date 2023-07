Flash Pig LE TRITON Les Lilas, 22 septembre 2023, Les Lilas.

Flash Pig Vendredi 22 septembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Né d’une volonté commune de jouer une musique ouverte, sans compromis, et qui ne tournerait pas le dos à une certaine tradition du jazz, Flash Pig est un quartet créé en 2008 qui trouve son inspiration autant dans le travail et l’écriture de la scène free des années 70 (Keith Jarrett, Ornette Coleman, Paul Motian), que dans le son et l’esprit de certains musiciens contemporains. Récompensé par de nombreux prix, le quartet a enregistré à ce jour quatre disques (le dernier, « Le plus longtemps possible », est sorti sur le label Astérie en 2022) et joue un répertoire constitué de compositions personnelles, qui permettent aux quatre musiciens de proposer un jazz ouvert, décomplexé, et en permanente évolution.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/flash-pig-3008 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T22:00:00+02:00

