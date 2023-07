Laurent Dehors quintet LE TRITON Les Lilas, 21 septembre 2023, Les Lilas.

Laurent Dehors quintet Jeudi 21 septembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Laurent Dehors remonte sur la scène du Triton, accompagné de quatre musiciens de son big-band. Avec toutes ses anches, le poly-instrumentiste donne la réplique cette fois-ci à Franck Vaillant, batteur instinctif qui « rock » et cisèle le son. La guitare sept cordes se joue haut la main avec Gabriel Gosse. À ce trio décapant s’ajoutent deux jeunes instrumentistes issus de la nouvelle mouture de l’orchestre Tous Dehors : Eliot Foltz aux percussions et électronique et Rose Dehors à la sacqueboute et flûte à bec. Résultat ? Une énergie palpable, beaucoup d’humour et de complicité. A travers un nouveau répertoire se frottant à la musique électro-acoustique, ce quintet, formidable bolide tout terrain explorateur de rythmes, propose une route jonchée de groove « timbré » et bordée d’une audacieuse fantaisie, se dirigeant vers un son aussi inhabituel que surprenant.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/laurent-dehors-quintet-3022 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T20:30:00+02:00 – 2023-09-21T22:00:00+02:00

Annabelle Tiaffay