b. moussay / s. kerecki / f. moreau LE TRITON Les Lilas, 15 septembre 2023, Les Lilas.

b. moussay / s. kerecki / f. moreau Vendredi 15 septembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

« Pour la première fois en France, et au Triton, voici un trio inédit. J’ai rencontré Stéphane Kerecki sur les bancs du Conservatoire il y a fort longtemps et nous avons partagé depuis de nombreuses aventures musicales. Cela fait plusieurs années que je sillonne les routes de France et de Navarre avec Fabrice Moreau aux côtés d’Airelle Besson. Et que ce soit en sidemen ou dans les projets de Stéphane, on ne compte plus les collaborations entre Stéphane Kerecki et Fabrice Moreau. C’est donc tout naturellement, comme une evidence, que cette somme de trois duos s’est réunie en un trio, presque par hasard, lors de sessions d’improvisation informelles tout d’abord, puis dans le désir commun de poursuivre la route ensemble, avec pour terrains de jeux des compositions de chacun, et pourquoi pas quelques morceaux de répertoire. Un trio sous le signe de notre amour du jazz, du lyrisme, de l’interplay, de l’ouverture et d’une puissance rythmique hors du commun. » Benjamin Moussay

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/b-moussay-s-kerecki-f-moreau-2982 »}]

