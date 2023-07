Lydie Fuerte trio LE TRITON Les Lilas, 14 septembre 2023, Les Lilas.

Lydie Fuerte trio Jeudi 14 septembre, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20€ – 15€ – 8€)

Lydie Fuerte et sa guitare : une intimité tissée au fil des années…

Une vie en symbiose… Une sensibilité musicale et artistique à fleur de peau…

Une démarche toute personnelle quant à la qualité du son et du silence.

Le désir d’exprimer son propre univers, éclectique, enveloppant, flamboyant…

Ahora y siempre, Vivre dans le présent, se lancer au-devant de chaque vague, trouver son éternité à chaque instant. Dans ce nouveau spectacle, le trio de la très talentueuse et jeune guitariste Lydie Fuerte explore le monde du flamenco, du jazz en offrant un spectacle riche en couleurs, énergie et émotions.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T20:30:00+02:00 – 2023-09-14T22:00:00+02:00

Gilles Vidal