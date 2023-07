Chassol LE TRITON Les Lilas Catégories d’Évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis Chassol LE TRITON Les Lilas, 13 septembre 2023, Les Lilas. Chassol Mercredi 13 septembre, 20h30 LE TRITON Tarif F (30€ – 25 € – 20€ – 15€) En vue de la préparation d’une nouvelle performance qu’il présentera dans le cadre de l’exposition qui lui est consacrée du 15 septembre au 18 décembre à la Gaîté Lyrique, Chassol ouvre les portes de la dernière répétition générale au public du Triton pour une soirée exceptionnelle, toujours accompagné de son fidèle acolyte, le batteur Mathieu Edouard. LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/chassol-3005 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T20:30:00+02:00 – 2023-09-13T22:00:00+02:00

2023-09-13T20:30:00+02:00 – 2023-09-13T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Les Lilas, Seine-Saint-Denis Autres Lieu LE TRITON Adresse 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Ville Les Lilas Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville LE TRITON Les Lilas

LE TRITON Les Lilas Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les lilas/