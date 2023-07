ImproTriton #2 – Le stage d’impro du Triton LE TRITON Les Lilas Catégories d’Évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis ImproTriton #2 – Le stage d’impro du Triton LE TRITON Les Lilas, 3 juillet 2023, Les Lilas. ImproTriton #2 – Le stage d’impro du Triton 3 – 8 juillet LE TRITON Forfait ImproTriton : 200 € / 150 € (pour les étudiants des

conservatoires d’Est Ensemble). Après avoir initié sa toute première académie d’été en juillet 2022, le Triton lance la deuxième édition d’ImproTriton, qui se tiendra du lundi 3 au samedi 8 juillet 2023. Cette semaine de stage musical intensive sera animée par les compagnons du Triton (en résidence ou invités) : Sylvain Cathala, Médéric Collignon, Andy Emler, Régis Huby, Benjamin Moussay, Élodie Pasquier, Jean-Philippe Morel, Himiko Paganotti, Stéphane Payen et Éric Échampard. Cette université d’été propose une approche sans classification stylistique ni esthétique du geste improvisé, à travers différents modules. Il ne s’agira donc pas ici d’apprendre comment mieux faire une variation sur un thème donné, mais plutôt comment composer et orchestrer dans l’instant. Elle s’adresse aux musiciens de tous horizons en voie de professionnalisation (à partir du cycle 3 minimum). LES MODULES :

Pratique Instrumentale · Improvisation · Ensemble

Pour 6 jours de stage, du lundi 3 au samedi 8 juillet : 6 ateliers de pratique instrumentale, 6 ateliers d’improvisation, 5 ateliers de d’ensemble, 2 restitutions des ateliers d’ensemble et d’improvisation, concerts et conférences des compagnons. INFOS PRATIQUES :

Forfait ImproTriton : 200 € / 150 € (pour les étudiants des

conservatoires d’Est Ensemble).

Inscriptions et renseignements au 01 49 72 83 13 ou

marianne@letriton.com LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.letriton.com/programmation/temps-forts/improtriton-3149 »}] [{« link »: « mailto:marianne@letriton.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T10:00:00+02:00 – 2023-07-03T19:00:00+02:00

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T19:00:00+02:00 stage improvisation Détails Catégories d’Évènement: Les Lilas, Seine-Saint-Denis Autres Lieu LE TRITON Adresse 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Ville Les Lilas Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville LE TRITON Les Lilas

LE TRITON Les Lilas Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les lilas/