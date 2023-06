Le temps est parti pour rester Le Triton Les Lilas, 17 juin 2023, Les Lilas.

Le temps est parti pour rester Samedi 17 juin, 20h30 Le Triton 30 /25 / 20 /15

Composition musicale pour l’ensemble instrumental composé de :

Louis Sclavis : Clarinette basse et Sib

Catherine Delaunay : Cor de Basset et clarinette Sib et Mib

Nicolas Fargeix : clarinette Sib

Elodie Pasquier : clarinette Sib

Laurent Dehors : Clarinettes contrebasse,basse et Sib

Florent Pujuila : Clarinette basse et Sib

Emmanuelle Brunat : Clarinette basse et Sib

Thomas Savy : Clarinette basse et Sib

Claude Tchamitchian : Contrebasse

Eric Echampard : Batterie

Andy Emler : Piano, composition et direction

Le travail d’écriture issue des différents langages de la musique contemporaine à savoir : une écriture savante pour virtuoses mêlant les libertés que suscitent l’écriture aléatoire ainsi que des moments improvisés de façon individuelle ou collective.

Les parcours multiples de ces grands solistes est une source de nourriture inspirante pour un compositeur afin de réaliser une création contemporaine issue des musiques présentes, des musiques instrumentales d’aujourd’hui.

Le Triton 11 bis rue du coq français 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://letriton.com/programmation/andy-emler-trio-invite-8-clarinettes-2966 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

Jazz musique improvisées

©Sylvain Gripoix