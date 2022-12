Chassol LE TRITON, 21 avril 2023, Les Lilas.

Chassol Vendredi 21 avril 2023, 20h30 LE TRITON

TARIF F : 30 € normal / 25 € réduit / 20 € adhérent / 15 € jeune

RÉPÉTITION PUBLIQUE

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/

Chroniqueur radio, compositeur de musique de film, animateur télé, figure du jazz contemporain, Christophe Chassol se plie en quatre pour donner du corps et de l’esprit à ses passions. Connu pour ses récentes collaborations avec Solange, Frank Ocean ou Bonnie Banane, le musicien parisien est, surtout, l’inventeur de l’Ultrascore, une méthode de composition mise au point au fil d’innombrables déplacements à l’étranger. Caméra à l’épaule, micro tendu vers l’inconnu, le pianiste harmonise le réel à l’aide d’images et de sons ramenés de ses expéditions. Au croisement des musiques électroniques, du classique, de la pop et du jazz, ses explorations du monde se regardent et s’écoutent par le prisme de grands trips initiatiques. La Martinique, l’Inde ou La Nouvelle-Orléans lui ont ainsi fourni la matière nécessaire pour enregistrer des disques essentiels. Réceptacles de rencontres humaines, d’histoires d’ailleurs et de cheminements intérieurs, les concerts de Chassol sont autant de trésors pour les yeux et les oreilles.

Christophe Chassol claviers

Mathieu Edouard batterie



