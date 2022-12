Claude Tchamitchian & Vincent Lê Quang LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Claude Tchamitchian & Vincent Lê Quang LE TRITON, 13 avril 2023, Les Lilas. Claude Tchamitchian & Vincent Lê Quang Jeudi 13 avril 2023, 20h30 LE TRITON

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Rencontre au Triton LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/ De la rencontre entre Claude Tchamitchian et Vincent Lê Quang, on retient d’abord un son, le son d’une épure que tracent la voix profonde de la contrebasse et les lignes toujours claires du saxophone. Dans leur répertoire de compositions originales, la singularité des caractères offre cette matière si dense qu’il fait bon creuser : en improvisant, en écoutant, d’une écoute sereine qui laisse poindre le silence comme un accueil, comme une présence. Vincent Lê Quang saxophone

Claude Tchamitchian contrebasse

2023-04-13T20:30:00+02:00

2023-04-13T22:00:00+02:00 Christophe Charpenel

