Eric Serra & RXRA Group LE TRITON, 8 avril 2023, Les Lilas.

Eric Serra & RXRA Group Samedi 8 avril 2023, 20h30 LE TRITON

TARIF F : 30 € normal / 25 € réduit / 20 € adhérent / 15 € jeune

Eric Serra est de retour au Triton

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/

Multi-instrumentiste aux influences exigeantes et diverses (Jaco Pastorius, John McLaughlin, Jeff Beck), Eric Serra se fait, très jeune, un nom de compositeur en travaillant aux côtés de Jacques Higelin, Didier Lockwood, Pierre Jolivet, et évidemment le réalisateur et producteur Luc Besson, dont il devient le compositeur attitré dès 1979. Avec Besson, il remporte 4 Victoires de la meilleure musique de film et un César pour sa mythique bande originale du Grand Bleu. Connu à l’international, Eric Serra parvient néanmoins à cultiver une très plaisante discrétion et demeure fidèle à sa propre musique qu’il aime jouer en live avec son septet de jazz, qui a acquis ses lettres de noblesse. Ce soir, pour notre plus grand bonheur, Eric Serra est de retour au Triton, accompagné du RXRA GROUP, dans lequel nous retrouverons plusieurs habitués des lieux avec notamment Thierry Eliez, Pierre Marcault, Jon Grandcamp et Emile Parisien. Si bien entouré, Eric Serra apparaît encore ici dans son Elément, pratiquant son art sans écran de fumée…

Éric Serra basse

Thierry Eliez claviers

Paul Cépède guitares

Pierre Marcault percussions

Jon Grandcamp batterie

Renan Richard-Kobel & Emile Parisien saxophones



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T20:30:00+02:00

2023-04-08T22:00:00+02:00

Benjamin Delacoux