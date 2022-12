Les Enfants d’Icare + Loïs Levan & Léa Castro LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

http://www.letriton.com/ La musique des Enfants d’Icare a toujours eu une trame narrative, parfois cachée, parfois évidente. Dans ce nouvel opus, le souhait est de prendre la parole, car le besoin d’exprimer certaines vérités se fait ressentir, après ce déluge que le monde a traversé depuis mars 2020. En explorant les « Illuminations » d’Arthur Rimbaud, il est apparu qu’il y avait ici une source d’informations très fortes, sur l’état de notre monde et des dangers qui le guettent. Or, la poésie a cette force qui, comme la musique, permet de passer un message en allant directement au cœur (ou à l’âme) sans jamais traverser l’intellect. Le travail d’écriture est donc ici, non pas de « mettre en musique » Rimbaud, mais bien d’y puiser la force d’exprimer une musique qui se déroulera en contrepoint du texte. Il n’est pas question de faire des chansons de ces textes, mais d’utiliser la musique naturelle des mots pour en extraire une musique originale. Boris Lamérand violon, composition

Antoine Delprat violon, composition

Olive Perrusson alto

Octavio Angarita violoncelle

Loïs Levan et Léa Castro voix

