Fabrice Martinez quintet LE TRITON, 30 mars 2023, Les Lilas.

Fabrice Martinez quintet Jeudi 30 mars 2023, 20h30 LE TRITON

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

STEV’IN MY MIND

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/

« L’esprit résonne dans ma tête, comment rester insensible à une mélodie de Stevie, comment ne pas bouger son corps sur un groove de Stevie ? » C’est sur ce constat que nait le désir de monter cette machine à groove par Fabrice Martinez. Le musicien se plonge dans la musique de Stevie Wonder, et réunit pour l’occasion une équipe internationale de choc. Il est aux commandes de la Transe, à la trompette, au bugle et à la direction artistique. Il était de l’ONJ d’Olivier Benoit, mais aussi avec Tony Allen, Alpha Blondie, Sergent Garcia, Supersonic… autant dire un sérieux parcours et une grande expérience de la scène ! « Pas question de reprendre texto du Wonder et de n’en faire qu’une pâle copie, je veux m’imprégner de ses harmonies, ses rythmiques et les traiter comme des standards, improviser au-dessus de la magie de sa musique, et que l’on s’amuse tous ensemble à transmettre du plaisir ! » Fabrice Martinez

Raymond Doumbe guitare basse

Julien Lacharme guitare

Bettina Kee claviers

Romaric Nzaou batterie

Fabrice Martinez trompette, bugle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:30:00+02:00

2023-03-30T22:00:00+02:00

Nicolas Comby