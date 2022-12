Fleurs Noires & ses invités LE TRITON, 25 mars 2023, Les Lilas.

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Un Ensemble 100% féminin

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/

L’Ensemble 100% féminin des Fleurs Noires se distingue à l’intérieur de cette nouvelle génération tango par l’inventivité de ses compositions, de son orchestration et de son son d’ensemble résolument unique. Pour ces dix musiciennes virtuoses aux parcours divers et singuliers, le parti pris est de connaître le passé sans s’en rendre dépendant ni tributaire, le respecter tout en sachant le bousculer. Dans ses créations, la compositrice et pianiste argentine Andrea Marsili explore et propose de nouveaux timbres, de nouvelles possibilités d’expression et d’improvisation, ainsi que des procédés et matériaux provenant d’autres univers comme la musique expérimentale, le post-minimalisme, le jazz… Une version rénovatrice du tango que propose cet orchestre typique tout à fait atypique ! Un grand bonheur de les retrouver ce soir au Triton, en compagnie de trois invités de marque, bien connus des habitués de nos salles et des aficionados de l’univers tanguero.

Andrea Marsili piano, composition et direction

Marion Chiron bandonéon solo

Anne Le Pape violon solo

Anne Vauchelet contrebasse

Carolina Poenitz et Kristina Kuusisto bandonéon

Solenne Bort et Andrea Pujado violon

Sophie Durteste alto

Verónica Votti violoncelle

Artistes invités : Aureliano Marin, Minino Garay et Tomás Gubitsch



