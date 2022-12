I. Zach & M. Rabbia + J. Dumoulin LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

I. Zach & M. Rabbia + J. Dumoulin LE TRITON, 23 mars 2023, Les Lilas. Jeudi 23 mars 2023, 20h30

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Le duo Zach/Rabbia convie Jozef Dumoulin LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/ Michele Rabbia est italien, Ingar Zach est norvégien, mais c’est en anglais qu’ils communiquent, leur façon la plus fluide de communiquer étant avant tout la musique ! Depuis leur rencontre il y a 6 ans, ils explorent ensemble les riches possibilités sonores des percussions. « Musique pour deux corps » est une incroyable invitation au voyage. Ici, la musique est improvisée de bout en bout mais semble obéir à un développement organique. Elle a quelque chose d’envoûtant, de circulaire. On pense à ces mots du compositeur Giascinto Scelsi : « le son est sphérique et rond » ! Ce soir, pour une grande première qui ravira tous les passionnés du beau son et les inconditionnels de la belle musique, le duo Zach/Rabbia convie Jozef Dumoulin, incontestablement l’un des plus innovants pianistes de la scène improvisée européenne. Michele Rabbia et Ingar Zach percussions

Jozef Dumoulin claviers

