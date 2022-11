The Watch LE TRITON, 18 mars 2023, Les Lilas.

The Watch Samedi 18 mars 2023, 20h30 LE TRITON

TARIF E : 40 € normal / 35 € réduit / 30 € adhérent / 25 € jeune

Seconds Out 1977

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Depuis six mois, The Watch s’est attaqué à un nouveau chef-d’œuvre live du légendaire Genesis de 1977 : « Seconds Out » ! La voix spectaculairement « Gabrielesque » du chanteur et l’excellence instrumentale du groupe vous donneront l’occasion d’entendre vos chansons préférées de Genesis, interprétées et revisitées de manière magistrale. Aucun autre groupe ne parvient à capturer l’aventure et l’électricité de Genesis à l’époque des pionniers avec une émotion aussi brute. Fermez les yeux et vous voilà propulsé dans la vibe des folles années 70 !

Steve Hackett (guitariste principal de Genesis) : « The Watch est un groupe de personnes très talentueuses et je les recommande. »

Paul Whitehead (graphiste de Genesis) : « Le groupe qui me rappelle le plus la magie de Genesis. »

UK Prog Newsletter : « Ce qui est unique ici, ce sont les voix, donc très similaires à celles d’un jeune Peter Gabriel. »

ECHO-News UK : « C’est comme une machine à remonter le temps pour ceux qui avaient l’habitude d’aller à des concerts dans les années 70 et qui veulent ressentir les mêmes vibrations aujourd’hui. »

Line up :

Giorgio Gabriel guitares

Valerio De Vittorio claviers, orgue Hammond, chœurs

Mattia Rossetti basse, choeurs

Francesco Vaccarezza batterie, choeurs

Simone Rossetti chant, flûte



