Carte blanche à Aboman LE TRITON, 16 mars 2023, Les Lilas.

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Festival OBOE

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://www.letriton.com/

Oboman, alias Jean-Luc Fillon, a construit un projet musical ancré dans le jazz autour des sonorités spécifiques du hautbois, hautbois d’amour et cor anglais. Il a enregistré 17 albums en leader, et certes révélé des instruments peu utilisés dans le jazz, mais il a surtout créé une couleur orchestrale inédite, toute de sensualité et de pulsation. Ce soir, dans le cadre de la 23ème édition du Festival Oboe, il jouera en compagnie de l’un de ses plus importants camarades de scène, Olivier Hutman, incontournable pianiste de jazz de la scène française qui s’est produit au côté des plus grands : Clark Terry, Dee Dee Bridgewater, Stéphane Grappelli, Toots Thielemans, Tom Harrell, Roy Hargrove… Un duo aussi original et singulier que passionnant et époustouflant.

Oboman Jean-Luc Fillon hautbois, cor anglais

Olivier Hutman piano



