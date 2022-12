Caravaggio LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

Caravaggio
Samedi 11 mars 2023, 20h30
LE TRITON

TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

LE TRITON
11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS
Les Lilas 93260
Seine-Saint-Denis

http://www.letriton.com/ Le groupe développe une musique hybride, puisant son inspiration dans l’électrorock expérimental, la musique contemporaine et la musique électroacoustique. Fasciné par le cinéma et sa capacité d’invention d’espaces, de temporalités et de collisions, Caravaggio conçoit chaque morceau comme un petit film. Affranchie des codes habituels, la forme musicale de chaque composition est une succession de scènes qui souhaitent projeter l’auditeur dans un ailleurs fantastique ou réel. « Le dialogue entre les musiciens est décoiffant. L’art du sampling et de l’improvisation sont bien au-dessus des bidouillages qui font recette dans la tendance actuelle au crossover. Une exigence, un vécu. Le tout agencé comme une mécanique d’horlogerie, le cœur battant en plus. » Pierre Gervasoni, Le Monde Bruno Chevillon basse, contrebasse, électronique

Éric Échampard batterie, percussions, pad

Benjamin de la Fuente violon, guitare électrique ténor, mandocaster, électronique

Samuel Sighicelli orgue Hammond, synthétiseurs (Moog et minikorg), sampler

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-11T22:00:00+01:00

